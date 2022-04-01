The Hockey News разыграл своих читателей, объявив, что «Анахайм» подписал бойца UFC Кормье
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Авторитетное издание The Hockey News на официальной странице в «Твиттере» разыграл своих читателей. В качестве первоапрельской шутки было объявлено о том, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс».
«Срочно! «Анахайм» заключил восьмилетнее соглашение с Даниэлем Кормье!» — говорится в сообщении.
К этому твиту The Hockey News прикрепил видео, в котором боец в форме «уток» с номером 1 в компании голкипера Джона Гибсона и нападающего Макса Комтуа проводит тренировку. Отметим, что видео было сделано в январе 2022 года.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Анахайма». Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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