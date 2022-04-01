Гусев — о том, как вскрывать оборону ЦСКА: секретов пока раскрывать не будем

Нападающий СКА Никита Гусев поделился ожиданиями от предстоящей серии полуфинала плей-офф КХЛ с ЦСКА.

«После серии отдохнули, потом поработали над моментами, которые надо улучшить. Готовы к ЦСКА. Самым важным будет забить больше в каждом матче. А так играем в свой хоккей. Со «Спартаком» мы каждый матч играли на победу. Неважно, какой счёт, важно побеждать. С первой встречи будет видно, как собираемся вскрывать оборону ЦСКА. Пока секреты раскрывать не будем.

«Спартак» хорошо играл в первых матчах, очень агрессивно. Не получалось много забивать и отдавать. В конце серии мы поняли, что неважно, кто что делает, — главное выигрывать», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.