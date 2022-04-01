Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гусев — о том, как вскрывать оборону ЦСКА: секретов пока раскрывать не будем

Гусев — о том, как вскрывать оборону ЦСКА: секретов пока раскрывать не будем
Комментарии

Нападающий СКА Никита Гусев поделился ожиданиями от предстоящей серии полуфинала плей-офф КХЛ с ЦСКА.

«После серии отдохнули, потом поработали над моментами, которые надо улучшить. Готовы к ЦСКА. Самым важным будет забить больше в каждом матче. А так играем в свой хоккей. Со «Спартаком» мы каждый матч играли на победу. Неважно, какой счёт, важно побеждать. С первой встречи будет видно, как собираемся вскрывать оборону ЦСКА. Пока секреты раскрывать не будем.

«Спартак» хорошо играл в первых матчах, очень агрессивно. Не получалось много забивать и отдавать. В конце серии мы поняли, что неважно, кто что делает, — главное выигрывать», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новость по теме
Плющев – о финальной серии КХЛ на Западе: думаю, ЦСКА пройдёт СКА с явным преимуществом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022