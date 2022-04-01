Дамба — о крутом голе Капризова: Кирилл оттуда не промахивается

Защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба прокомментировал крутой гол Кирилла Капризова в ворота «Питтсбург Пингвинз» (3:4 ОТ).

«Харци (Хартман. — Прим. «Чемпионата») отлично разобрался, а Кирилл оттуда не промахивается», — приводит слова Дамбы The Athletic.

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Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3. Капризов забросил шайбу на 42-й минуте встречи, тем самым переведя игру в овертайм, где «Пингвинз» принёс победу другой российский игрок — Евгений Малкин.