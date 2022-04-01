Бурдасов: СКА готов к серии. Не настораживает, что ЦСКА легко прошёл два раунда

Нападающий СКА Антон Бурдасов поделился ожиданиями от предстоящей серии полуфинала плей-офф КХЛ с ЦСКА. Он вспомнил серию финала Западной конференции сезона-2014/2015. Тогда СКА вёл со счётом 3-0, однако затем проиграл четыре матча подряд и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Та серия — это история. Сейчас встречаются две равные команды. Будет обоюдоострая игра. Мы готовы. Нас не настораживает, что ЦСКА легко прошёл два раунда. Мы знаем, чего ожидать от этого соперника. Ничего такого», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в четвертьфинальной серии текущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА в четырёх матчах обыграл московское «Динамо» — 4-1. СКА потребовалось пять встреч, чтобы пройти минское «Динамо» — 4-1.