Р. Ротенберг ответил на вопрос, за счёт чего СКА смог адаптироваться к потолку зарплат

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от предстоящей серии полуфинала плей-офф КХЛ с ЦСКА.

«Мы хорошо знаем ЦСКА, они хорошо знают нас. Равные команды. Нас ждут интересные матчи. Можно ли сказать, что СКА и ЦСКА лучше всех адаптировались к потолку зарплат, раз эти команды снова играют в финале конференции? Это серьёзная работа, мы годами создаём фундамент и резервы. Ведётся работа с игроками, тренерами в ручном режиме. Это касается физической и психологической подготовки. СКА, «СКА-Нева» и «СКА-1946» вышли в полуфиналы, это говорит о системном подходе. Мы изучаем мировые тенденции, смотрим вперёд, подбираем игроков под нашу философию. То, что мы постоянно находимся в лидерах и выигрываем матчи плей-офф, говорит о том, что мы на правильном пути. Но при этом мы не смотрим в прошлое, смотрим только вперёд. Важна только следующая встреча. Насколько в головах команда готова к титулу? Мы работаем только здесь и сейчас. Готовимся к следующей игре, не загадываем дальше. Каждая игра вносит свои коррективы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.