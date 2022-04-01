Р. Ротенберг: СКА помогает сам СКА, все в клубе и болельщики. К консультациям мы открыты

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от предстоящей серии полуфинала плей-офф КХЛ с ЦСКА.

«У нас много резервов. Видим, что можем играть намного лучше. Постоянно идёт работа над ошибками, у нас серьёзный тренировочный процесс. Работа над спецбригадами – важная часть, постоянно стараемся их улучшать, удивить соперников. Стремимся к этому и в следующей серии. Большинство – это абсолютно точно наш резерв.

На сегодняшний день у нас есть травмированные игроки, включая Кемппайнена. Состав на игру объявим за час до матча. Все карты раскрывать не будем, наверное, это неинтересно. Игра лидеров? В хоккее бывает по-разному, мы играем настолько хорошо, насколько даёт играть соперник. Сравнивать разные серии неправильно, отталкиваемся от своей системы.

СКА помогает сам СКА, все, кто работает в клубе и наши болельщики. Можем помочь только сами себе. Что касается консультаций и общения — мы открыты. Стремимся разговаривать, обмениваться опытом. Работа тренера — это ежедневное развитие, поиск новых методик, чтобы удивить соперника. Так и работаем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.