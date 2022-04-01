«Будет подкалывать меня». Журналист разыграл слушателей, сообщив об интервью с Овечкиным

Журналист подкаста Dropping the Gloves Джон Скотт разыграл своих слушателей, выпустив подкаст якобы с интервью с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. В итоге на протяжении 49 минут обозреватель общался со своим коллегой, после чего удивился, что время подкаста подошло к концу, и сообщил, что оставит россиянина на следующий раз.
«Я весь сезон говорю, что мы с Овечкиным дружим, у нас дружеские отношения. Мы с ним немного поговорим, думаю, он будет без конца подкалывать меня. Будет фантастически. Я собираюсь зарыт топорик [недопониманий]. Скажу: «Алекс, извини, что сомневался в твоей способности забивать в преклонном возрасте. Пожалуйста, прости меня». Думаешь, он примет мои извинения или будет в духе «Русская машина должен крушить»?» — обратился Скотт к своему коллеге.
«Думаю, он примет твои извинения. Ещё и спасибо скажет: мол, ты, Джон, был моим мотиватором, мотивировал меня стать лучше», — приводит слова журналистов Dropping the Gloves.
Отметим, что Скотт в начале сезона был скептически настроен по отношению к Овечкину и считал, что россиянин в скором времени «сдуется».
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