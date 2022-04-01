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«Легионеры же не члены колхоза». Гендиректор «Салавата» об отъезде иностранцев в плей-офф

«Легионеры же не члены колхоза». Гендиректор «Салавата» об отъезде иностранцев в плей-офф
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов поделился мнением об отъезде легионеров из команды прямо во время плей-офф. Уфимцы вылетели во втором раунде от «Трактора» (2-4).

«Это было личное решение каждого игрока? Конечно. Легионеры — они же не члены колхоза, не общность. Каждый человек, в зависимости [от того], из какой он страны, какое у него воспитание, какая мера ответственности, как семья относится к тому, что он играет в России.

Мы знаем, что у нас очень сильная легионерская часть команды, она очень сплочённая. Если они принимают решение, то сообща. В других командах каждый год разные легионеры, у них нет такой общности. Не исключаю, что не все наши легионеры хотели уехать, но они решили всё сделать вместе», — сказал Баширов в эфире «БСТ».

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