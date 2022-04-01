Одноклубник Овечкина поделился мнением о том, что россиянин пропустил тренировку
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением о том, что капитан команды Александр Овечкин взял выходной день и пропустил тренировку «столичных».
«На счету таких парней много сыгранных минут. Чем больше времени вне льда мы сможем дать им, чем больше позволим их телам отдохнуть и восстановиться, тем лучше. Ведь те самые важные минуты, которые парни играли для нас весь год, они, вероятно, проведут ещё и в плей-офф. Думаю, чем больше отдыхает наша команда, тем лучше», — приводит слова Ти Джея Оши The Washington Post.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 66 матчей, в которых забил 42 гола и записал на свой счёт 36 голевых пасов при показателе полезности «+4».
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