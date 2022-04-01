Сергей Бобровский стал третьей звездой марта в НХЛ

НХЛ на официальной странице в «Твиттере» объявила имена трёх звёзд марта.

Третьей звездой признан российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. Вратарь «пантер» принял участие в семи встречах регулярного чемпионата НХЛ, одержав победы в каждой из них. В среднем за матч Бобровский отражал 92,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,13. Кроме того, российский вратарь в двух встречах оформил шат-ауты.

Второй звездой стал нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро. Форвард «огоньков» отыграл 16 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач, суммарно набрав 26 очков.

Первой звездой марта признан защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози. Швейцарский игрок обороны принял участие в 14 встречах, набрав 28 (4+24) результативных баллов.