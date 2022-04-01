Рекордная в истории НХЛ серия по количеству сыгранных подряд матчей может прерваться

Защитник «Филадельфии Флайерз» Кейт Яндл может пропустить ближайший матч регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс», запланированный на ночь со 2 на 3 марта. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Главный тренер «лётчиков» Майк Йео рассказал, что игрок обороны из-за плохого самочувствия пропустил тренировку и что пока не решил, поставит ли Яндла в состав на встречу с «Торонто».

Таким образом, рекордная по количеству сыгранных подряд матчей серия может прерваться. Яндл не пропускал встречи с 22 марта 2009 года, когда был ещё игроком «Финикс Койотс». С тех пор он принял участие в 989 матчах подряд, превзойдя рекорд защитника Дуга Джарвиса, на счету которого 964 матча кряду с 1975 по 1987 год.

Второе место в списке рекордсменов занимает ещё один действующий игрок НХЛ – нападающий «Аризоны Койотс» Фил Кессел, на счету которого 967 матчей подряд.