«Лучший снайпер из всех, кто когда-либо надевал коньки». Журналист подшутил над Овечкиным

Журналист подкаста Dropping the Gloves Джон Скотт, выпустивший якобы интервью с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, во время розыгрыша своих слушателей поделился мнением о капитане «столичных».
Скотт в начале сезона был скептически настроен по отношению к Овечкину и считал, что россиянин в скором времени «сдуется», поэтому слова журналиста носят ироничный характер.
«Я нервничаю, хотя обычно такого не бывает перед интервью. Но как часто мы тут говорим с членами Зала славы? Да, Рэй Бурк у нас был, другие члены Зала славы. Но этот парень… Это лучший снайпер из всех, кто когда-либо надевал коньки вообще. Без сомнений. Никто никогда не делал это лучше него, он просто поразителен», — приводит слова Скотта Dropping the Gloves.
- 1 апреля 2022
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