«Овечкин отправлен в АХЛ». Обозреватель RMNB рассказал о забавном эпизоде с россиянином

Обозреватель RMNB (Russian Machine Never Breaks) Иэн Оланд рассказал о забавном эпизоде с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. После матча с «Каролиной Харрикейнз» (1:6) 29 марта команде предоставили два дня отдыха, а вчера, 31 марта, капитан «столичных» пропустил тренировку. В команде сказали, что Овечкин взял день отдыха.

«Такие «дни отдыха» в последнее время стали уже привычным делом для 36-летней суперзвезды, потихоньку готовящейся для решающего рывка в плей-офф. В начале января Овечкин пропустил три тренировки в течение двух недель. Затем же в начале февраля Ови также побывал в COVID-протоколе и не полетел на Звёздный уик-энд. Кроме того, он тогда не принял участия в двух матчах регулярного первенства и в общей сложности выпал примерно на неделю.



Забавно, что этот неожиданный выходной день случился у Овечкина спустя 24 часа, после того как твиттер-аккаунт NHL Rumor Bot («Бот слухов НХЛ». — Прим. «Чемпионата») опубликовал фейковую новость о том, будто Овечкина якобы отправили в фарм-клуб «Кэпиталз» из АХЛ — «Херши Беарз». Ещё более забавно то, что в череде последующих ответов можно увидеть и пост самих «Херши Беарз»:



«— Алекс Овечкин отправлен в АХЛ.



— Привет. Говорит админ соцсетей «Херши». Команда сейчас находится в самолёте на пути в Шарлотт. Не могу ни с кем связаться, чтобы подтвердить это. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите».



Будем надеяться, что Ови сейчас просто отдыхает», — приводит слова Оланда Russian Machine Never Breaks.