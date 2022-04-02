The Hockey News объяснил, из-за чего Шестёркину приходится выполнять больше грязной работы

Журналист The Hockey News Адам Прото считает, что российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин в текущем сезоне мог бы получить свои голоса в борьбе за «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата.

«Шестёркин не только является лидером за «Везину», он также собирается забрать голоса для получения «Харт Трофи» как самому ценному игроку лиги. Это не относится к Маркстрёму; его коллега по «Калгари» Джонни Годро — кандидат на «Харт» из «Калгари»; в «Каролине» такая командная работа и такой отличный подбор защиты перед Андерсеном, что никто не выделяется как лидер на «Харт». В «Питтсбурге» явно лидирует суперзвезда Сидни Кросби. И хотя Шестёркин может получить меньше голосов в борьбе за «Харт», чем его товарищ по команде Артемий Панарин, Игорь, вероятно, получит свою долю голосов в знак уважения к тому, насколько он доминировал, буквально воруя игры в манере, которую все франшизы жаждут получить от своих вратарей.

Как и все кандидаты на «Везину» в этом году, Шестёркин играет за солидной группой защитников, но у «Рейнджерс» она в основном молодая — шестеро из них моложе 30 лет, а четверо — 24 года и младше. Там много талантов, но они всё ещё учатся быть устрашающей обороной. Вот почему прямо сейчас Шестёркину приходится выполнять большую часть грязной работы. Его дублёр, Александр Георгиев, в этом сезоне далеко не так успешен (коэффициент надёжности — 3.11, процент отражённых бросков — 89,2), поэтому на Шестёркина сильно полагались, и это продолжится вплоть до плей-офф.

В настоящее время «Рейнджерс» отстают от «Каролины» на три очка и занимают первое место в столичном дивизионе. До окончания сезона осталось 14 матчей, и у Шестёркина есть ещё один отрезок, на котором он может подчеркнуть свой статус одного из лучших игроков НХЛ в этом сезоне. Без него «синерубашечники», скорее всего, боролись бы с «Вашингтоном» за одно из двух мест в плей-офф. Но с ним «Рейнджерс» — это команда, с которой немногие команды захотят сразиться, когда значение матча нельзя переоценить. Вот насколько хорош Шестёркин. Вот почему он заслуживает того, чтобы увезти домой «Везину» в этом году», — приводит слова Прото The Hockey News.