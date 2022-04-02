Вайсфельд: ЦСКА — фаворит в серии со СКА, но там не всё однозначно

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от финальной серии Западной конференции между СКА и ЦСКА.

«ЦСКА – фаворит в серии со СКА, но не сказал бы, что там всё однозначно. Сильные стороны команд? ЦСКА вообще очень мощно играет, команда находится в потрясающей форме. Вопрос в том, сохранят ли москвичи такую форму до конца. Матчи СКА со «Спартаком» не показательные. Думаю, с ЦСКА клуб будет играть в другой манере. ЦСКА выиграл три очных полуфинала подряд? Это вообще не аргумент. Выигрывать нужно здесь и сейчас. Слова Ротенберга о том, что СКА подстраивается под соперников, не присущи топ-клубу? Думаю, что это нормально. Всё равно нужно учитывать, с кем играешь», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Первый матч между командами состоится 2 апреля, начало – в 17:00 мск.