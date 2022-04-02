Шат-аут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс», у Панарина «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей отличились Кейси Сизикас, Мэтт Мартин и Мэтью Барзал. Российский голкипер Семён Варламов оформил шат-аут, сделав 27 сейвов.
Российский голкипер «Рейнджерс» пропустил три гола и сделал 15 сейвов. Форвард Артемий Панарин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Рейнджерс» прервали четырёхматчевую победную серию. «Айлендерс», в свою очередь, одержали третью победу подряд.
В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Айлендерс» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».
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