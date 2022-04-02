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Шат-аут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс», у Панарина «-1»

Шат-аут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс», у Панарина «-1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Кейси Сизикас, Мэтт Мартин и Мэтью Барзал. Российский голкипер Семён Варламов оформил шат-аут, сделав 27 сейвов.

Российский голкипер «Рейнджерс» пропустил три гола и сделал 15 сейвов. Форвард Артемий Панарин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Рейнджерс» прервали четырёхматчевую победную серию. «Айлендерс», в свою очередь, одержали третью победу подряд.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Айлендерс» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Сизикас (Пулок) – 02:40 (5x5)   0:2 Мартин (Барзал, Джонстон) – 24:48 (5x5)   0:3 Барзал (Вальстрём) – 42:47 (5x5)
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