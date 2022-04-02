«Тампа» уверенно обыграла «Чикаго», Кучеров оформил ассистентский дубль
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей забивали Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт, Росс Колтон (дважды) и Брэндон Хагель. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский пропустил 2 гола и сделал 21 сейв. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
За «Чикаго» забивали Кэлвин де Хаан и Алекс Дебринкэт.
Таким образом, «Тампа» продлила победную серию до четырёх матчей. «Чикаго», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 06:11 (5x5) 2:0 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 10:12 (5x5) 2:1 де Хаан (Дак) – 12:11 (5x5) 2:2 Дебринкэт (Джонс, Строум) – 17:21 (5x4) 3:2 Колтон (Чернак, Пол) – 26:12 (5x5) 4:2 Колтон (Пол, Фут) – 32:15 (5x5) 5:2 Хагель (Колтон, Хедман) – 59:41 (en)
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