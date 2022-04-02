«Тампа» уверенно обыграла «Чикаго», Кучеров оформил ассистентский дубль

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт, Росс Колтон (дважды) и Брэндон Хагель. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский пропустил 2 гола и сделал 21 сейв. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Чикаго» забивали Кэлвин де Хаан и Алекс Дебринкэт.

Таким образом, «Тампа» продлила победную серию до четырёх матчей. «Чикаго», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение подряд.