«Баффало» обыграл «Нэшвилл», у Тренина «-1»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» «Баффало Сэйбрз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Хозяева выиграли со счётом 4:3.
В составе «Баффало» дублем отметился Тейдж Томпсон, а также забивали Пейтон Кребс и Виктор Олофссон. У «Нэшвилла» отличились Филип Форсберг, Майкл Маккэррон и Жереми Лозон. Российский нападающий гостей Яков Тренин провёл на льду около 15 минут. По системе «плюс-минус» у него «-1».
После 69 матчей «Баффало» занимает 12 место в Восточной конференции. На счету команды 61 очко. «Нэшвилл» (68) находится на седьмой строчке на Западе, имея в своём активе 82 балла.
В следующем матче «Баффало» сыграет с «Флоридой Пантерз» на домашнем льду, а «Нэшвилл» встретится с командой «Миннесота Уайлд» дома.
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