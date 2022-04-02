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«Баффало» обыграл «Нэшвилл», у Тренина «-1»

«Баффало» обыграл «Нэшвилл», у Тренина «-1»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» «Баффало Сэйбрз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Хозяева выиграли со счётом 4:3.

В составе «Баффало» дублем отметился Тейдж Томпсон, а также забивали Пейтон Кребс и Виктор Олофссон. У «Нэшвилла» отличились Филип Форсберг, Майкл Маккэррон и Жереми Лозон. Российский нападающий гостей Яков Тренин провёл на льду около 15 минут. По системе «плюс-минус» у него «-1».

После 69 матчей «Баффало» занимает 12 место в Восточной конференции. На счету команды 61 очко. «Нэшвилл» (68) находится на седьмой строчке на Западе, имея в своём активе 82 балла.

В следующем матче «Баффало» сыграет с «Флоридой Пантерз» на домашнем льду, а «Нэшвилл» встретится с командой «Миннесота Уайлд» дома.

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НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Кребс (Козенс, Олофссон) – 02:14 (5x5)   1:1 Форсберг (Дюшейн, Джохансен) – 04:32 (5x5)   2:1 Томпсон (Так) – 06:58 (5x5)   3:1 Томпсон (Так) – 13:22 (5x5)   3:2 Маккэррон (Беннинг, Толванен) – 17:23 (5x5)   3:3 Лозон (Дюшейн, Джохансен) – 19:01 (5x5)   4:3 Олофссон (Козенс, Кребс) – 34:25 (5x4)
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