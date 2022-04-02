«Баффало» обыграл «Нэшвилл», у Тренина «-1»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» «Баффало Сэйбрз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Хозяева выиграли со счётом 4:3.



В составе «Баффало» дублем отметился Тейдж Томпсон, а также забивали Пейтон Кребс и Виктор Олофссон. У «Нэшвилла» отличились Филип Форсберг, Майкл Маккэррон и Жереми Лозон. Российский нападающий гостей Яков Тренин провёл на льду около 15 минут. По системе «плюс-минус» у него «-1».



После 69 матчей «Баффало» занимает 12 место в Восточной конференции. На счету команды 61 очко. «Нэшвилл» (68) находится на седьмой строчке на Западе, имея в своём активе 82 балла.



В следующем матче «Баффало» сыграет с «Флоридой Пантерз» на домашнем льду, а «Нэшвилл» встретится с командой «Миннесота Уайлд» дома.



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