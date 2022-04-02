Вайсфельд высказался о тренерском противостоянии Ротенберга и Фёдорова
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд высказался о тренерском противостоянии между Романом Ротенбергом и Сергеем Фёдоровым в финальной серии Западной конференции между СКА и ЦСКА.
«Противостояние Ротенберга и Фёдорова? Сложно говорить на эту тему. Они не так долго работают, при этом тренируют команды с серьёзным ресурсом. При всём уважении это не «Северсталь» и «Нефтехимик», а клубы с максимальной платёжной ведомостью», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Первый матч между командами состоится 2 апреля. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце», начало – в 17:00 мск.
В финальной серии Востока «Металлург» сыграет с челябинским «Трактором».
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