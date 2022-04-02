Хет-трик экс-игрока «Тампы» Жозефа принёс «Оттаве» победу над «Детройтом»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2, вследствие чего хозяева продлили серию поражений до пяти игр.
В составе «Оттавы» отличились Остин Уотсон, Джош Норрис, а экс-форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Мэтью Жозеф, обменный в дедлайн в «Сенаторз», оформил хет-трик. У «Детройта» дублем отметился нападающий Лукас Рэймонд.
Напомним, «Детройт Ред Уингз», набрав 61 очко в 68 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, а «Оттава Сенаторз» — 13-е.
В следующем матче «Детройт» вновь сыграет с «Оттавой», но уже на выезде. Встреча пройдёт в воскресенье, 3 апреля. Начало – 20:00 мск.
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