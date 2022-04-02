Семён Варламов покорил достижение 1926 года, оформив шат-аут в матче с «Рейнджерс»

33-летний российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов, отметившийся сухарём в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0), сумел покорить одно из статистических достижений турнира.

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, Варламов стал вторым вратарём в истории НХЛ, которому удалось оформить четыре сухих матча кряду на выезде с одним и тем же соперником. Ранее единоличным автором этого достижения был Алекс Коннелл, который отметился аналогичной серией за «Нью-Йорк Американс» в играх с «Оттавой Сенаторз» в период с 11 января 1926 года по 14 декабря этого же года.

В нынешнем сезоне Варламов принял участие в 25 матчах за «Айлендерс», в которых отражал 91,5% бросков, пропуская в среднем 2,84 шайбы за игру.