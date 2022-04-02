Дубль Бучневича и два очка Барбашёва не спасли «Сент-Луис» от поражения «Эдмонтону»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5, которая стала для них третьей кряду.

В основное время команды по пять раз поразили ворота друг друга – за «Эдмонтон» дублем отметился Зак Хайман, ещё по шайбе на счету Эвандера Кейна, Коннора Макдэвида и Дарнелла Нурса. За «Сент-Луис» дубль оформил российский нападающий Павел Бучневич, также отличились Роберт Томас, Брэйден Шенн и Иван Барбашёв (1+1). В овертайме точный бросок всё того же Макдэвида, оформившего дубль, принёс победу «нефтяникам».

Отметим, что Бучневич в этой игре обновил собственный рекорд по количеству голов за сезон в НХЛ, теперь на его счету их 23, а до матча было 21, что являлось повторением лучшего показателя в сезоне-2018/2019.