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Дубль Бучневича и два очка Барбашёва не спасли «Сент-Луис» от поражения «Эдмонтону»

Дубль Бучневича и два очка Барбашёва не спасли «Сент-Луис» от поражения «Эдмонтону»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5, которая стала для них третьей кряду.

В основное время команды по пять раз поразили ворота друг друга – за «Эдмонтон» дублем отметился Зак Хайман, ещё по шайбе на счету Эвандера Кейна, Коннора Макдэвида и Дарнелла Нурса. За «Сент-Луис» дубль оформил российский нападающий Павел Бучневич, также отличились Роберт Томас, Брэйден Шенн и Иван Барбашёв (1+1). В овертайме точный бросок всё того же Макдэвида, оформившего дубль, принёс победу «нефтяникам».

Отметим, что Бучневич в этой игре обновил собственный рекорд по количеству голов за сезон в НХЛ, теперь на его счету их 23, а до матча было 21, что являлось повторением лучшего показателя в сезоне-2018/2019.

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Бучневич забросил 22-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ, установив личный рекорд
НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Хайман (Ямамото, Драйзайтль) – 01:50 (5x5)   1:1 Бучневич – 04:29 (5x5)   2:1 Хайман – 04:59 (5x5)   3:1 Кейн (Ямамото, Сеси) – 10:07 (4x5)   4:1 Макдэвид (Кейн, Бэрри) – 13:30 (5x5)   4:2 Томас (Саад, Парэйко) – 21:54 (5x5)   4:3 Шенн (Барбашёв, Фолк) – 35:27 (5x5)   5:3 Нурс (Кейн, Сеси) – 37:13 (5x5)   5:4 Бучневич (Парэйко, Томас) – 42:06 (5x5)   5:5 Барбашёв (О'Райлли, Бортуццо) – 48:36 (5x5)   6:5 Макдэвид (Драйзайтль, Нурс) – 61:11 (3x3)
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