«Эдмонтон» одержал 9-ю домашнюю победу подряд, сравнявшись с рекордной серией клуба

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5, которая стала для них третьей кряду.
Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте турнира, «Эдмонтон» одержал свою девятую домашнюю победу подряд, их серия стартовала 9 марта в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ). Таким образом, «нефтяники» сравнялись с рекордом франшизы по самой длинной домашней победной серии в истории — также 9 игр кряду в сезоне-2016/2017.
«Эдмонтон Ойлерз», набрав 83 очка в 69 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. В следующем матче они начнут выездную серию игрой с «Анахайм Дакс», далее последуют встречи с «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз», а затем вновь домашняя игра – с «Колорадо Эвеланш».
- 2 апреля 2022
-
08:00
-
07:40
-
07:20
-
07:12
-
07:02
-
06:48
-
06:29
-
06:03
-
05:41
-
04:56
-
04:40
-
04:38
-
04:33
-
02:39
- 1 апреля 2022
-
23:52
-
23:32
-
23:21
-
22:50
-
22:33
-
22:18
-
21:55
-
21:34
-
21:23
-
20:45
-
20:24
-
19:50
-
19:20
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:30
-
18:16
-
17:59
-
17:38
-
17:10