«Эдмонтон» одержал 9-ю домашнюю победу подряд, сравнявшись с рекордной серией клуба

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5, которая стала для них третьей кряду.

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте турнира, «Эдмонтон» одержал свою девятую домашнюю победу подряд, их серия стартовала 9 марта в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ). Таким образом, «нефтяники» сравнялись с рекордом франшизы по самой длинной домашней победной серии в истории — также 9 игр кряду в сезоне-2016/2017.

«Эдмонтон Ойлерз», набрав 83 очка в 69 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. В следующем матче они начнут выездную серию игрой с «Анахайм Дакс», далее последуют встречи с «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз», а затем вновь домашняя игра – с «Колорадо Эвеланш».