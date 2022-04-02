Зеграс отметился лакросс-голом в игре с «Аризоной». Это его вторая подобная шайба в сезоне

21-летний американский форвард «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс отметился вторым лакросс-голом в сезоне, отличившись в матче регулярного чемпионата с «Аризоной Койотс» (4:0 после 2-го периода).

В середине 1-го периода Зеграсу удалось провернуть яркий трюк, объехав ворота голкипера «Аризоны», он поднял шайбу клюшкой и забросил её в верхний угол ворот, сделав счёт 3:0. Свой первый лакросс-гол в этом сезоне он забил в январе этого года в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:4).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

В нынешнем сезоне Зеграс принял участие в 62 матчах, в которых набрал 49 (16+33) очков при коэффициенте полезности «-22». Это результативное действие стало для него 50-м.