Зеграс отметился лакросс-голом в игре с «Аризоной». Это его вторая подобная шайба в сезоне
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21-летний американский форвард «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс отметился вторым лакросс-голом в сезоне, отличившись в матче регулярного чемпионата с «Аризоной Койотс» (4:0 после 2-го периода).
В середине 1-го периода Зеграсу удалось провернуть яркий трюк, объехав ворота голкипера «Аризоны», он поднял шайбу клюшкой и забросил её в верхний угол ворот, сделав счёт 3:0. Свой первый лакросс-гол в этом сезоне он забил в январе этого года в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:4).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
В нынешнем сезоне Зеграс принял участие в 62 матчах, в которых набрал 49 (16+33) очков при коэффициенте полезности «-22». Это результативное действие стало для него 50-м.
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