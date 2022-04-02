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«Анахайм» со счётом 5:0 победил «Аризону» и прервал серию из 11 поражений

«Анахайм» со счётом 5:0 победил «Аризону» и прервал серию из 11 поражений
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Глендейле (Канада) на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Авторами заброшенных шайб в составе «Анахайма» стали Джерри Мейхью, Тревор Зеграс, Кэм Фаулер и дубль оформил Исак Лундестрём. Команда прервала серию из 11 поражений, последний раз подопечные
Далласа Икинса побеждали 7 марта.

В турнирной таблице Восточной конференции «Анахайм», набрав 68 очков, обошёл «Сан-Хосе Шаркс» и поднялся на 12-е место, «Аризона» с 47 баллами остаётся на последней, 16-й строчке. В следующем матче «Анахайм» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», «Аризона» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
0 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Лундестрём (Терри, Шустр) – 03:38 (5x5)   0:2 Мейхью (Комтуа, Хенрик) – 07:41 (5x5)   0:3 Зеграс (Терри, Фаулер) – 09:42 (5x5)   0:4 Фаулер (Лундестрём, Драйсдейл) – 25:44 (4x4)   0:5 Лундестрём (Астон-Риз, Грант) – 47:25 (5x5)
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