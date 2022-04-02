«Вышли, наделали в штаны и ушли». Панарин — о поражении «Рейнджерс» в матче с «Айлендерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал поражение команды в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги от «Нью-Йорк Айлендерс» (0:3).
В составе гостей отличились Кейси Сизикас, Мэтт Мартин и Мэтью Барзал. Панарин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
«Вышли, наделали в штаны и ушли, добавить нечего», — сказал Панарин в послематчевом интервью.
В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимает третье место, набрав 93 очка. В 69 матчах нынешнего сезона команда одержала 44 победы и потерпела 20 поражений. «Айлендерс» располагается на девятой строчке с 71 баллом, в 67 играх обыграв соперников 31 раз и проиграв — 27.
Панарин в нынешнем сезоне набрал 80 очков. В 64 матчах российский нападающий забросил 18 шайб и отдал 62 голевые передачи.
- 2 апреля 2022
-
08:42
-
08:07
-
08:00
-
07:40
-
07:20
-
07:12
-
07:02
-
06:48
-
06:29
-
06:03
-
05:41
-
04:56
-
04:40
-
04:38
-
04:33
-
02:39
- 1 апреля 2022
-
23:52
-
23:32
-
23:21
-
22:50
-
22:33
-
22:18
-
21:55
-
21:34
-
21:23
-
20:45
-
20:24
-
19:50
-
19:20
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:30
-
18:16
-
17:59