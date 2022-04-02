«Вышли, наделали в штаны и ушли». Панарин — о поражении «Рейнджерс» в матче с «Айлендерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал поражение команды в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги от «Нью-Йорк Айлендерс» (0:3).

В составе гостей отличились Кейси Сизикас, Мэтт Мартин и Мэтью Барзал. Панарин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

«Вышли, наделали в штаны и ушли, добавить нечего», — сказал Панарин в послематчевом интервью.

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимает третье место, набрав 93 очка. В 69 матчах нынешнего сезона команда одержала 44 победы и потерпела 20 поражений. «Айлендерс» располагается на девятой строчке с 71 баллом, в 67 играх обыграв соперников 31 раз и проиграв — 27.

Панарин в нынешнем сезоне набрал 80 очков. В 64 матчах российский нападающий забросил 18 шайб и отдал 62 голевые передачи.