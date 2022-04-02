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Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 2 апреля

Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 2 апреля
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 2 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» продолжила победную серию, дома уверенно обыграв «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 06:11 (5x5)   2:0 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 10:12 (5x5)   2:1 де Хаан (Дак) – 12:11 (5x5)   2:2 Дебринкэт (Джонс, Строум) – 17:21 (5x4)   3:2 Колтон (Чернак, Пол) – 26:12 (5x5)   4:2 Колтон (Пол, Фут) – 32:15 (5x5)   5:2 Хагель (Колтон, Хедман) – 59:41 (en)

«Сухарь» Семёна Варламова принёс «Нью-Йорк Айлендерс» победу в дерби с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Сизикас (Пулок) – 02:40 (5x5)   0:2 Мартин (Барзал, Джонстон) – 24:48 (5x5)   0:3 Барзал (Вальстрём) – 42:47 (5x5)

«Нэшвилл Предаторз» неожиданно оступился в гостевом матче с «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Кребс (Козенс, Олофссон) – 02:14 (5x5)   1:1 Форсберг (Дюшейн, Джохансен) – 04:32 (5x5)   2:1 Томпсон (Скиннер, Так) – 06:58 (5x5)   3:1 Томпсон (Так) – 13:22 (5x5)   3:2 Маккэррон (Беннинг, Толванен) – 17:23 (5x5)   3:3 Лозон (Дюшейн, Джохансен) – 19:01 (5x5)   4:3 Олофссон (Козенс, Кребс) – 34:25 (5x4)

«Оттава Сенаторз» прервала серию из двух поражений, обыграв «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Уотсон (Жозеф) – 05:07 (4x5)   1:1 Рэймонд (Уолман) – 22:18 (5x5)   1:2 Норрис (Бреннстрём, Батерсон) – 42:25 (5x4)   1:3 Жозеф (Эннис, Уайт) – 43:36 (5x5)   1:4 Жозеф (Штюцле) – 53:19 (5x5)   2:4 Рэймонд (Гронек, Ларкин) – 53:59 (6x5)   2:5 Жозеф – 56:05 (en)

Павел Бучневич и Иван Барбашёв старались, как могли, однако это не помогло «Сент-Луис Блюз» одержать победу в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Хайман (Ямамото, Драйзайтль) – 01:50 (5x5)   1:1 Бучневич – 04:29 (5x5)   2:1 Хайман – 04:59 (5x5)   3:1 Кейн (Ямамото, Сеси) – 10:07 (4x5)   4:1 Макдэвид (Кейн, Бэрри) – 13:30 (5x5)   4:2 Томас (Саад, Парэйко) – 21:54 (5x5)   4:3 Шенн (Барбашёв, Фолк) – 35:27 (5x5)   5:3 Нурс (Кейн, Сеси) – 37:13 (5x5)   5:4 Бучневич (Парэйко, Томас) – 42:06 (5x5)   5:5 Барбашёв (О'Райлли, Бортуццо) – 48:36 (5x5)   6:5 Макдэвид (Драйзайтль, Нурс) – 61:11 (3x3)

Дубль Джека Айкела облегчил «Вегас Голден Найтс» задачу по обыгрыванию «Сиэтл Кракен».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Мартинес, Стивенсон) – 10:28 (5x5)   0:2 Айкел (Дадонов) – 21:26 (5x5)   0:3 Теодор (Дадонов, Стивенсон) – 27:20 (5x5)   1:3 Веннберг (Макканн, Борген) – 50:44 (5x5)   1:4 Маршессо – 57:44 (en)   2:4 Линд (Донато, Пульо) – 58:22 (5x5)   2:5 Карлссон (Макнэбб, Пьетранджело) – 59:28 (en)

«Анахайм Дакс» прервал кошмарную серию из 11 поражений, разгромив «Аризону Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
0 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Лундестрём (Терри, Шустр) – 03:38 (5x5)   0:2 Мейхью (Комтуа, Хенрик) – 07:41 (5x5)   0:3 Зеграс (Терри, Фаулер) – 09:42 (5x5)   0:4 Фаулер (Лундестрём, Драйсдейл) – 25:44 (4x4)   0:5 Лундестрём (Астон-Риз, Грант) – 47:25 (5x5)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (98 очков, 67 матчей), «Каролина Харрикейнз» (98, 68), «Нью-Йорк Рейнджерс» (93, 69), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (92, 67), «Питтсбург Пингвинз» (92, 69), «Торонто Мэйпл Лифс» (91, 67), «Бостон Брюинз» (89, 67) и «Вашингтон Кэпиталз» (84, 68).

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (102 очка, 68 матчей), «Калгари Флэймз» (89, 67), «Миннесота Уайлд» (87, 66), «Сент-Луис Блюз» (84, 67), «Лос-Анджелес Кингз» (84, 70), «Эдмонтон Ойлерз» (83, 69), «Нэшвилл Предаторз» (82, 68) и «Вегас Голден Найтс» (80, 70).

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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