Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 2 апреля

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 2 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» продолжила победную серию, дома уверенно обыграв «Чикаго Блэкхоукс».
«Сухарь» Семёна Варламова принёс «Нью-Йорк Айлендерс» победу в дерби с «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Нэшвилл Предаторз» неожиданно оступился в гостевом матче с «Баффало Сэйбрз».
«Оттава Сенаторз» прервала серию из двух поражений, обыграв «Детройт Ред Уингз».
Павел Бучневич и Иван Барбашёв старались, как могли, однако это не помогло «Сент-Луис Блюз» одержать победу в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».
Дубль Джека Айкела облегчил «Вегас Голден Найтс» задачу по обыгрыванию «Сиэтл Кракен».
«Анахайм Дакс» прервал кошмарную серию из 11 поражений, разгромив «Аризону Койотс».
В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (98 очков, 67 матчей), «Каролина Харрикейнз» (98, 68), «Нью-Йорк Рейнджерс» (93, 69), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (92, 67), «Питтсбург Пингвинз» (92, 69), «Торонто Мэйпл Лифс» (91, 67), «Бостон Брюинз» (89, 67) и «Вашингтон Кэпиталз» (84, 68).
На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (102 очка, 68 матчей), «Калгари Флэймз» (89, 67), «Миннесота Уайлд» (87, 66), «Сент-Луис Блюз» (84, 67), «Лос-Анджелес Кингз» (84, 70), «Эдмонтон Ойлерз» (83, 69), «Нэшвилл Предаторз» (82, 68) и «Вегас Голден Найтс» (80, 70).
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