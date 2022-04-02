Расписание и время матча плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 2 апреля
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Сегодня, 2 апреля, пройдёт первый игровой день полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции состоится одна встреча.
В 17:00 мск в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» местный СКА сыграет с московским ЦСКА. Это будет первый матч команд в рамках финала Западной конференции в текущем сезоне.
Отметим, что первая встреча финала Восточной конференции состоится завтра, 3 апреля. В Магнитогорске состоится уральское дерби — местный «Металлург» встретится с челябинским «Трактором». Начало стартового матча полуфинала плей-офф КХЛ от Восточной конференции запланировано на 15:00 мск.
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