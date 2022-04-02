Зеграс — о Бигле, избившем его партнёра: вашу мать, его должны наказать. Это унизительно

Нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс прокомментировал момент встречи с «Аризоной Койотс» (5:0). В одном из эпизодов третьего периода форвард «койотов» Джей Бигл затеял драку с одноклубником Зеграса, Троем Терри. Нападающий «Аризоны» нанёс несколько мощных ударов по лицу игрока «уток», нокаутировав его, но хотел продолжить драку, пытаясь зацепить других игроков «Анахайма». В итоге Бигл получил удаление «2+2+10», Терри — малый штраф.

«Просто тот факт, что он упал и не участвовал в драке, а ты собираешься ударить его ещё раза три… Мне стыдно за того, кто это сделал. Я не буду называть его имя.



Нельзя бить парня, когда он уже лежит, особенно суперзвезду НХЛ, забившую 31 гол. Я думаю, что это создаёт плохой образ лиги. Для игрока, который сделал это, это унизительно. Мать вашу, его должны наказать», — приводит слова Зеграса твиттер-аккаунт PHNX Coyotes.

Видео драки можно посмотреть здесь.

Отметим, что Терри покинул лёд в крови. Ему пришлось наложить несколько швов под левый глаз.