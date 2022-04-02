Зеграс — о Бигле, избившем его партнёра: вашу мать, его должны наказать. Это унизительно

Нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс прокомментировал момент встречи с «Аризоной Койотс» (5:0). В одном из эпизодов третьего периода форвард «койотов» Джей Бигл затеял драку с одноклубником Зеграса, Троем Терри. Нападающий «Аризоны» нанёс несколько мощных ударов по лицу игрока «уток», нокаутировав его, но хотел продолжить драку, пытаясь зацепить других игроков «Анахайма». В итоге Бигл получил удаление «2+2+10», Терри — малый штраф.
«Просто тот факт, что он упал и не участвовал в драке, а ты собираешься ударить его ещё раза три… Мне стыдно за того, кто это сделал. Я не буду называть его имя.
Нельзя бить парня, когда он уже лежит, особенно суперзвезду НХЛ, забившую 31 гол. Я думаю, что это создаёт плохой образ лиги. Для игрока, который сделал это, это унизительно. Мать вашу, его должны наказать», — приводит слова Зеграса твиттер-аккаунт PHNX Coyotes.
Видео драки можно посмотреть здесь.
Отметим, что Терри покинул лёд в крови. Ему пришлось наложить несколько швов под левый глаз.
- 2 апреля 2022
-
16:00
-
15:51
-
15:35
-
15:23
-
15:10
-
14:57
-
14:42
-
14:30
-
14:05
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:42
-
12:25
-
12:00
-
11:49
-
11:32
-
11:25
-
11:22
-
11:17
-
11:14
-
11:11
-
11:00
-
10:42
-
10:24
-
10:00
-
09:43
-
09:25
-
09:00
-
08:42
-
08:07
-
08:00
-
07:40
-
07:20
-
07:12