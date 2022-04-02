Сегодня, 2 апреля, стартует полуфинальный раунд в рамках плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.



В финале Западной конференции сыграют санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. Первая встреча между клубами состоится сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге, на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 17:00 мск.



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Как завершится первый матч серии СКА — ЦСКА?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, в воскресенье, 3 апреля, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» стартует финальная серия Востока между местным «Металлургом» и челябинским «Трактором». Стартовое вбрасывание — в 15:00 мск.

Действующий обладатель Кубка Гагарина — омский «Авангард» — выбыл из борьбы за трофей, уступив в серии «Магнитке» (3-4).