Как завершится первый матч серии СКА — ЦСКА?
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Сегодня, 2 апреля, стартует полуфинальный раунд в рамках плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.
В финале Западной конференции сыграют санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. Первая встреча между клубами состоится сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге, на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 17:00 мск.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Как завершится первый матч серии СКА — ЦСКА?»
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Напомним, в воскресенье, 3 апреля, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» стартует финальная серия Востока между местным «Металлургом» и челябинским «Трактором». Стартовое вбрасывание — в 15:00 мск.
Действующий обладатель Кубка Гагарина — омский «Авангард» — выбыл из борьбы за трофей, уступив в серии «Магнитке» (3-4).
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