Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков подвёл итоги сезона для омской команды, вылетевшей из плей-офф КХЛ во втором раунде.

«Хотел бы поблагодарить наших игроков за сезон, они провели его очень достойно. Благодарю наших болельщиков из Омска, из Балашихи, сегодня мы простимся с Балашихой, команда планово переезжает в Омск. Так же благодарность всем нашим акционерам, Александру Крылову, команда была обеспечена всем в столь непростое время.



Отмечу, что команда не доиграла регулярку, поэтому ей сложно дать взвешенную оценку. Были взлёты, были неудачные моменты. Мы очень сильно обновились после чемпионства, многие ребята пошли на лучшие условия, не дав нам даже шансов вступить с ними в переговоры. Новички достаточно долго адаптировались, долго вписывали их в систему, но где-то в декабре у нас появился тот рисунок игры, который требует тренерский штаб. Тот знак качества «Авангарда», присущий нам в последние годы. Повторюсь, что очень жаль, что не доиграли регулярку. У нас оставались матчи с прямыми конкурентами, которые могли изменить ситуацию в таблице. Но как случилось — так случилось.



Мы два месяца готовились к плей-офф, некоторые ребята уехали в свои сборные, но после Олимпиады у нас была неделя на совместную полноценную подготовку. Плей-офф мы начали сразу же с сильного соперника, у нас продолжилась прошлогодняя история с Казанью. Мы показали характер, по ходу серии нас ждали неприятные сюрпризы: отъезд Покки и Каски, травмы Готовца и Чистякова. Мы были очень ограничены в выборе защитников, но с честью и характером добыли непростую победу над «Ак Барсом». Дальше нас ждал очень серьёзный соперник в виде «Металлурга», серия получилась очень красивой, голевой, такой же нервной, как и предыдущая, но, к сожалению, в седьмом матче «Авангард» уступил. Мы не выполнили поставленную задачу, тут пока нечего сказать, мы ещё будем анализировать всё. Конечно, все мы могли сработать лучше», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.