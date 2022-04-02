Волков: Толчинский отверг последнее предложение «Авангарда». Мы продолжим бороться за него

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков поделился мнением об игроках, у которых подходят к концу контракты.
«Естественно, мы хотели бы побороться за всех наших ребят, у которых заканчиваются контракты. Мы ведём переговоры с Толчинским, последнее предложение он отверг по финансовым причинам, поэтому будет другое предложение. У Сергея есть желание попробовать себя в Северной Америке, но я думаю, что сейчас не то время, чтобы выбирать этот вариант. Мы продолжим бороться за Сергея.
Также с Семёновым обсудим дальнейшее сотрудничество, мы бы очень хотели, чтобы он вернулся на свою родину и радовал омских болельщиков. Информация о подписании его контракта с ЦСКА — это лишь слухи. Конечно, к нему приковано повышенное внимание. Хороших центральных не так много на рынке.
Говорим о продлении контракта с Николаем Прохоркиным и рядом других хоккеистов. Надо понять своё будущее, финансовую составляющую, переговорить с председателем совета директоров, а потом уже погрузиться в конкретную работу», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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