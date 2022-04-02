Крикунов: СКА ещё не играл в свою полную силу, у Питера есть хороший резерв

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции между СКА и ЦСКА.



«ЦСКА очень сильно провёл две первых серии, не проиграл ни одного матча «Локомотиву» и московскому «Динамо». СКА ещё не играл в свою полную силу, у Питера есть хороший резерв, много талантливых ребят, как Гусев или Кузьменко. Считаю, справедливо, что мы увидим армейский финал на Западе. Тот же «Спартак», например, без борьбы прошёл «Йокерит», который даже не вышел на лёд, а затем проиграл СКА. У двух нынешних тренеров армейских команд первые шаги на столь ответственных должностях, посмотрим, как получится. Исход противостояния может быть любым», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.