Тренер «Авангарда» Рябыкин: Хартли сказал, что я готов сделать следующий шаг

Тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал о встрече с наставником омичей Бобом Хартли после завершения сезона.



«Как раз позавчера состоялся хороший разговор, Хартли поблагодарил за работу и сказал, что, по его мнению, я готов сделать следующий шаг. В свою очередь, сказал Бобу самые тёплые слова, четыре года работы с ним дали мне очень многое, заново открыл для себя профессию тренера.



Мне нравится тот агрессивный, нацеленный на давление хоккей, который ставит Хартли. Также, на мой взгляд, он очень тонко выстраивает работу всего тренерского штаба. Ему интересно мнение каждого специалиста, идёт коллективный поиск оптимальных решений по каждому игроку, тройке и пятёрке — как нашей, так и соперника.



Ещё один момент — внимательное отношение к нюансам. Именно они всё решают, когда встречаются два примерно равных соперника. В этом Хартли очень хорош», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Новость по теме Генменеджер «Авангарда» ответил на вопрос о будущем Боба Хартли в омском клубе