«Кадейкин — наш ведущий игрок». В «Салавате» рассказали о ходе переговоров с нападающим

Исполнительный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал о комплектовании команды.
«Есть ли в данный момент какая-то конкретика, кто останется в команде из тех, у кого заканчиваются контракты? В данный момент мы ведём диалог с Александром Кадейкиным. Александр — наш ведущий игрок, и, безусловно, мы очень хотим, чтобы он у нас остался. В переговорах мы находим понимание, очень надеемся, что в ближайшее время мы договоримся. Также ведём переговоры и с другими игроками, надеемся, что скоро мы сможем объявить об игроках, которые останутся в «Салавате».
Много ли новичков «Салават» планирует подписать в это межсезонье? Конечно, мы интересуемся игроками, которые в данный момент есть на рынке, рассматриваем практически каждую кандидатуру. Но говорить о новичках пока преждевременно», — приводит слова Курносова «Собкор02.ru».
- 2 апреля 2022
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