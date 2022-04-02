Форвард «Авангарда» Арсений Грицюк ответил на вопрос, хочет ли он переехать в НХЛ
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Нападающий омского «Авангарда» Арсений Грицюк ответил на вопрос, хочет ли он переехать в НХЛ.
«Мне кажется, у всех есть мотивация играть в НХЛ, это сильнейшая лига в мире. Любой игрок хочет попробовать там свои силы, но у меня ещё год контракта и мне ещё надо тут поработать, чтобы стать сильнее, а потом уже можно будет говорить про отъезд. Мне для этого надо стать лучше во всех компонентах игры», — приводит слова 21-летнего Грицюка ТАСС.
Напомним, Грицюк выступает за «Авангард» с 2020 года, его соглашение подойдёт к концу в апреле 2023 года. В составе «Авангарда» форвард стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году. В 13 матчах нынешнего плей-офф КХЛ Грицюк набрал 10 (6+4) очков, он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров.
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