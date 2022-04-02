«Короля играет свита». Экс-вратарь СКА объяснил успехи Фёдорова и Р. Ротенберга

Экс-вратарь СКА Дмитрий Ячанов объяснил успехи главного тренера санкт-петербургского клуба Романа Ротенберга и наставника ЦСКА Сергея Фёдорова.
«И Сергей Фёдоров, и Роман Ротенберг пришли не с фабрики. Они достаточное время находятся в хоккее и понимают, что происходит. Но, не умаляя их достоинств, скажу, что в этих случаях короля играет свита. Тренеры, которые помогают Фёдорову и Ротенбергу, — это высококвалифицированные специалисты. Безусловно, они очень сильно помогают в достижении результатов. Посмотрите, насколько улучшилась оборона ЦСКА, когда на тренерском мостике оказался Владимир Чебатуркин.
Одна из задач главного тренера — подобрать именно таких специалистов, которые тебе помогают. Думаю, это удалось и в СКА, и в ЦСКА. Впрочем, есть известное хоккейное поверье о том, что по-настоящему показателен второй сезон. Часто бывает такое, что в первый год всё проходит на ура, но дальше начинаются проблемы. Важно посмотреть, что будет дальше. Есть большая интрига в этом», — сказал Ячанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 2 апреля 2022
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