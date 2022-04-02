Ячанов — о финале Запада: у ЦСКА не найдётся игроков уровня Гусева и Кузьменко

Экс-вратарь СКА Дмитрий Ячанов поделился мнением о предстоящей финальной серии Западной конференции между санкт-петербургской командой и ЦСКА.

«Думаю, секрет ЦСКА — в сбалансированности между линиями. Я не вижу там очевидных слабых мест — во всяком случае, они не бросаются в глаза. Все линии выполняют свои задачи и в хорошем смысле монотонно перемалывают соперника.



ЦСКА — фаворит в серии со СКА? Не считаю так. Если ЦСКА — сбалансированная команда, то в СКА очень яркое нападение. Тот же воспитанник ЦСКА — Кузьменко, один из лучших игроков лиги. Гусев способен в решающий момент забить. Наверное, у ЦСКА игроков такого уровня не найдётся. Плюс вратарь: Ларс Юханссон доказал, что может здорово играть в плей-офф. Это будет интересная серия», — сказал Ячанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.