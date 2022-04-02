Ячанов — о финале Запада: у ЦСКА не найдётся игроков уровня Гусева и Кузьменко

Экс-вратарь СКА Дмитрий Ячанов поделился мнением о предстоящей финальной серии Западной конференции между санкт-петербургской командой и ЦСКА.
«Думаю, секрет ЦСКА — в сбалансированности между линиями. Я не вижу там очевидных слабых мест — во всяком случае, они не бросаются в глаза. Все линии выполняют свои задачи и в хорошем смысле монотонно перемалывают соперника.
ЦСКА — фаворит в серии со СКА? Не считаю так. Если ЦСКА — сбалансированная команда, то в СКА очень яркое нападение. Тот же воспитанник ЦСКА — Кузьменко, один из лучших игроков лиги. Гусев способен в решающий момент забить. Наверное, у ЦСКА игроков такого уровня не найдётся. Плюс вратарь: Ларс Юханссон доказал, что может здорово играть в плей-офф. Это будет интересная серия», — сказал Ячанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 2 апреля 2022
-
17:10
-
17:00
-
16:25
-
16:08
-
16:00
-
15:51
-
15:35
-
15:23
-
15:10
-
14:57
-
14:42
-
14:30
-
14:05
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:42
-
12:25
-
12:00
-
11:49
-
11:32
-
11:25
-
11:22
-
11:17
-
11:14
-
11:11
-
11:00
-
10:42
-
10:24
-
10:00
-
09:43
-
09:25
-
09:00
-
08:42
-
08:07