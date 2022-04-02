СКА — ЦСКА: стали известны составы на первый матч финальной серии Западной конференции

Сегодня, 2 апреля, стартует полуфинальный раунд в рамках плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.



В финале Западной конференции сыграют санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. Первая встреча между клубами состоится сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге, на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 17:00 мск. Стали известны стартовые сочетания звеньев в обеих командах.



СКА:



Юханссон (Самонов);

Ожиганов – Фантенберг, Кузьменко – Комаров – Бурдасов;

Лехтонен – Робинсон, Гусев – Воробьёв – Моисеев;

Фальковский – Солянников, Галимов – Хуснутдинов – Волков;

Пыленков, Тимкин – Бардаков – Швец-Роговой, Кетов.



ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников;

Киселевич – Диц, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;

Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;

Грудинин, Абрамов – Андронов – Панкратов, Мингачёв.

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