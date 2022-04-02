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СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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СКА — ЦСКА: стали известны составы на первый матч финальной серии Западной конференции

СКА — ЦСКА: стали известны составы на первый матч финальной серии Западной конференции
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Сегодня, 2 апреля, стартует полуфинальный раунд в рамках плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.

В финале Западной конференции сыграют санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. Первая встреча между клубами состоится сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге, на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 17:00 мск. Стали известны стартовые сочетания звеньев в обеих командах.

СКА:

Юханссон (Самонов);
Ожиганов – Фантенберг, Кузьменко – Комаров – Бурдасов;
Лехтонен – Робинсон, Гусев – Воробьёв – Моисеев;
Фальковский – Солянников, Галимов – Хуснутдинов – Волков;
Пыленков, Тимкин – Бардаков – Швец-Роговой, Кетов.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников;
Киселевич – Диц, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Грудинин, Абрамов – Андронов – Панкратов, Мингачёв.

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