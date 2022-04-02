СКА сравнял счёт в матче с ЦСКА после гола Кузьменко в большинстве

В эти минуты в финале Западной конференции в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге встречаются местный СКА и московский ЦСКА. На момент написания новости идёт 23-я минута матча, счёт во встрече равный – 1:1.
На второй минуте матча нападающий ЦСКА Максим Соркин броском от синей линии открыл счёт в матче. Ему ассистировал Богдан Киселевич.
На 23-й минуте при игре в формате 5х4 петербуржцы сравняли счёт: Антон Бурдасов отдал передачу под удар Микко Лехтонену, который бросал в сторону ворот от синей линии. В это время из-за ворот ЦСКА выкатился нападающий Андрей Кузьменко, подставил клюшку и сравнял счёт в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 2 апреля 2022
-
18:05
-
18:00
-
17:40
-
17:10
-
17:00
-
16:25
-
16:08
-
16:00
-
15:51
-
15:35
-
15:23
-
15:10
-
14:57
-
14:42
-
14:30
-
14:05
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:42
-
12:25
-
12:00
-
11:49
-
11:32
-
11:25
-
11:22
-
11:17
-
11:14
-
11:11
-
11:00
-
10:42
-
10:24
-
10:00
-
09:43
-
09:25