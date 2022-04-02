СКА сравнял счёт в матче с ЦСКА после гола Кузьменко в большинстве

В эти минуты в финале Западной конференции в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге встречаются местный СКА и московский ЦСКА. На момент написания новости идёт 23-я минута матча, счёт во встрече равный – 1:1.



На второй минуте матча нападающий ЦСКА Максим Соркин броском от синей линии открыл счёт в матче. Ему ассистировал Богдан Киселевич.

На 23-й минуте при игре в формате 5х4 петербуржцы сравняли счёт: Антон Бурдасов отдал передачу под удар Микко Лехтонену, который бросал в сторону ворот от синей линии. В это время из-за ворот ЦСКА выкатился нападающий Андрей Кузьменко, подставил клюшку и сравнял счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».