Кузьменко вышел на первое место в гонке бомбардиров Кубка Гагарина — 2022

В эти минуты в финале Западной конференции в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге встречаются местный СКА и московский ЦСКА. На момент написания новости идёт 26-я минута матча, счёт во встрече равный – 1:1.



На 23-й минуте при игре в формате 5х4 нападающий СКА Андрей Кузьменко забросил шайбу в ворота ЦСКА и набрал 12-е очко в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Таким образом, хоккеист догнал лидирующего Петера Цегларика из «Авангарда» в гонке бомбардиров. Однако омичи уже покинули турнир.



Всего на счету Кузьменко в плей-офф семь голов и пять результативных передач. По итогам регулярного чемпионата нападающий набрал 53 балла: забросил 20 шайб и отдал 33 передачи.



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