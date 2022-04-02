Кузьменко вышел на первое место в гонке бомбардиров Кубка Гагарина — 2022
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В эти минуты в финале Западной конференции в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге встречаются местный СКА и московский ЦСКА. На момент написания новости идёт 26-я минута матча, счёт во встрече равный – 1:1.
На 23-й минуте при игре в формате 5х4 нападающий СКА Андрей Кузьменко забросил шайбу в ворота ЦСКА и набрал 12-е очко в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Таким образом, хоккеист догнал лидирующего Петера Цегларика из «Авангарда» в гонке бомбардиров. Однако омичи уже покинули турнир.
Всего на счету Кузьменко в плей-офф семь голов и пять результативных передач. По итогам регулярного чемпионата нападающий набрал 53 балла: забросил 20 шайб и отдал 33 передачи.
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