ЦСКА обыграл СКА в первом матче финальной серии Западной конференции

Только что завершился первый финальный матч серии Западной конференции в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, где встречались местный СКА и московский ЦСКА. Встреча завершилась победой москвичей со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).



На второй минуте матча нападающий ЦСКА Максим Соркин броском от синей линии открыл счёт в матче. Ему ассистировал Богдан Киселевич.



На 23-й минуте при игре в формате 5х4 петербуржцы сравняли счёт: Антон Бурдасов отдал передачу под удар Микко Лехтонену, который бросал в сторону ворот от синей линии. В это время из-за ворот ЦСКА выкатился нападающий Андрей Кузьменко, подставил клюшку и сравнял счёт в матче.



На 57-й минуте Александр Попов вывел московских армейцев вперёд, забросив победную шайбу. На 59-й Владислав Каменев забил в пустые ворота.

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