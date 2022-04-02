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ЦСКА обыграл СКА в первом матче финальной серии Западной конференции

ЦСКА обыграл СКА в первом матче финальной серии Западной конференции
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Только что завершился первый финальный матч серии Западной конференции в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, где встречались местный СКА и московский ЦСКА. Встреча завершилась победой москвичей со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

На второй минуте матча нападающий ЦСКА Максим Соркин броском от синей линии открыл счёт в матче. Ему ассистировал Богдан Киселевич.

На 23-й минуте при игре в формате 5х4 петербуржцы сравняли счёт: Антон Бурдасов отдал передачу под удар Микко Лехтонену, который бросал в сторону ворот от синей линии. В это время из-за ворот ЦСКА выкатился нападающий Андрей Кузьменко, подставил клюшку и сравнял счёт в матче.

На 57-й минуте Александр Попов вывел московских армейцев вперёд, забросив победную шайбу. На 59-й Владислав Каменев забил в пустые ворота.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
02 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Соркин (Киселевич) – 01:21 (5x5)   1:1 Кузьменко (Лехтонен, Бурдасов) – 22:03 (5x4)   1:2 Попов (Светлаков) – 56:36 (5x5)   1:3 Каменев – 58:26 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

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