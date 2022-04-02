Фёдоров — о 9-0: тяжёлая цифра для плей-офф

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги первого матча с петербургским СКА в финале Западной конференции.



«ЦСКА с победой. Давно не играли, отличная атмосфера, приятно находиться во дворце. Много эмоций, много что не получалось. Выдержали натиск во втором периоде, не самый лучший период в плане того, как распорядились с шайбой. Будем лучше в следующем матче.



Команда заржавела? Наверное, давно не играли, лучшая тренировка – это игра. Мы старались выполнить свои задачи. Тренировались, готовились, было определённое волнение перед игрой. Шаг за шагом нам удалось собраться и довести матч до победы. Выделю третий период. Подсказали ребятам, что надо сыграть просто. Просто – это надёжно.



9-0? Это вообще тяжёлая цифра, если говорить о плей-офф. Не концентрируемся на рекордах и цифрах, хотя мне как тренеру это приятно осознавать. Это хорошо, но у нас новая серия, первая победа. Завтра на тренировке сделаем коррективы, разберём эту игру. Готовимся к следующей. Фокус – на улучшении. Спасибо за комплимент, это комплимент не мне, а всей команде», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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