Фёдоров — о 9-0: тяжёлая цифра для плей-офф

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги первого матча с петербургским СКА в финале Западной конференции.
«ЦСКА с победой. Давно не играли, отличная атмосфера, приятно находиться во дворце. Много эмоций, много что не получалось. Выдержали натиск во втором периоде, не самый лучший период в плане того, как распорядились с шайбой. Будем лучше в следующем матче.
Команда заржавела? Наверное, давно не играли, лучшая тренировка – это игра. Мы старались выполнить свои задачи. Тренировались, готовились, было определённое волнение перед игрой. Шаг за шагом нам удалось собраться и довести матч до победы. Выделю третий период. Подсказали ребятам, что надо сыграть просто. Просто – это надёжно.
9-0? Это вообще тяжёлая цифра, если говорить о плей-офф. Не концентрируемся на рекордах и цифрах, хотя мне как тренеру это приятно осознавать. Это хорошо, но у нас новая серия, первая победа. Завтра на тренировке сделаем коррективы, разберём эту игру. Готовимся к следующей. Фокус – на улучшении. Спасибо за комплимент, это комплимент не мне, а всей команде», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 2 апреля 2022
-
20:16
-
20:13
-
20:08
-
20:02
-
19:53
-
19:50
-
19:42
-
19:36
-
19:24
-
19:17
-
18:05
-
18:00
-
17:40
-
17:10
-
17:00
-
16:25
-
16:08
-
16:00
-
15:51
-
15:35
-
15:23
-
15:10
-
14:57
-
14:42
-
14:30
-
14:05
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:42
-
12:25
-
12:00
-
11:49
-
11:32
-
11:25