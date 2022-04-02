Фёдоров: Попов — молодец, весь плей-офф тащит ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после первого матча финальной серии Западной конференции со СКА поделился мнением об игре своих хоккеистов.

«Всегда понимали, что Диц – хороший игрок для нашей лиги. Адаптация продолжается, в «Барысе» он играл в свободном стиле. Он перестраивается на наши схемы в обороне, и довольно быстро. Рад за его прогресс, ждём его атакующих действий, как он действовал в «Барысе».



И первые, и вторые звенья обязаны выигрывать. У нас получается, что и третье, и четвёртое звенья забивают решающие голы. Наши лидеры в игре, несут определённый груз ответственности, не всегда всё получаются. Ребята это понимают, мы будем лучше в этом компоненте.



Попов? Саша молодец, весь плей-офф тащит команду. Он был сильнейшим нашим игроком в подготовке в олимпийскую паузу. С этим настроением, набрав очень хорошую форму, продолжает играть и радовать болельщиков.



Чем Попов мешал Комарову? Не знаю, думаю, это вопрос к Лео. Не хотел бы эту тему развивать, вы все знаете сильные стороны Лео. Рад, что не только Саша, но и вся команда поняла эту тему, спокойно собрала эмоции в кулак и продолжала играть в свой хоккей. Парни спокойно ко всему относятся, мы досконально знаем соперника и не ориентируемся на такие моменты очень сильно. Парни собрали в кулак эмоцию и волю, в третьем периоде уверенно вышли и доиграли матч.



Во втором периоде не смогли навязать силовую борьбу. Команда опытная, поняла, что в этом компоненте тоже надо добавить в третьем периоде», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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