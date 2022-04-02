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Главный тренер ЦСКА — о травме Андронова: там всё висело на волоске

Главный тренер ЦСКА — о травме Андронова: там всё висело на волоске
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после матча со СКА рассказал о травме капитана команды Сергея Андронова.

«Андронов готов играть больше, но он не играл достаточно давно, примерно месяц. Лечился, тренировался. Физически он готов, осталось набрать игровую форму. С ним никаких вопросов, опытный боец, мы на него очень рассчитываем. Дадим ему определённые шансы, будем отталкиваться от этого.

Сергей рвался в бой давно. Рад, что он залечил серьёзную травму, там всё висело на волоске. Он будет прибавлять во времени на льду, потому что этот игрок нам нужен», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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