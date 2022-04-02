Главный тренер ЦСКА — о травме Андронова: там всё висело на волоске
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после матча со СКА рассказал о травме капитана команды Сергея Андронова.
«Андронов готов играть больше, но он не играл достаточно давно, примерно месяц. Лечился, тренировался. Физически он готов, осталось набрать игровую форму. С ним никаких вопросов, опытный боец, мы на него очень рассчитываем. Дадим ему определённые шансы, будем отталкиваться от этого.
Сергей рвался в бой давно. Рад, что он залечил серьёзную травму, там всё висело на волоске. Он будет прибавлять во времени на льду, потому что этот игрок нам нужен», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 2 апреля 2022
-
20:16
-
20:13
-
20:08
-
20:02
-
19:53
-
19:50
-
19:42
-
19:36
-
19:24
-
19:17
-
18:05
-
18:00
-
17:40
-
17:10
-
17:00
-
16:25
-
16:08
-
16:00
-
15:51
-
15:35
-
15:23
-
15:10
-
14:57
-
14:42
-
14:30
-
14:05
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:42
-
12:25
-
12:00
-
11:49
-
11:32
-
11:25
Партнерский контент