Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА в первом матче серии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги первого финального матча Западной конференции с ЦСКА (1:3).
«Хорошая игра, допустили на одну ошибку больше. Сейчас всё проанализируем, для нас самая важная – следующая игра. Задача – добавлять от периода к периоду. Будем работать, чтобы добавлять в каждой смене. Ребята проявили желание, старались, бились, ловили шайбу на себя. Возможно, Швец-Роговой получил серьёзную травму, мы ещё поговорим об этом с докторами.
У нас много моментов, это радует. Дальше – реализация, сыграть нестандартно, сыграть похитрее, забить. Будем к этому стремиться.
Вбрасывания – важный компонент, и наша команда, и соперник внимательно к ним относимся. Можем добавлять в этом компоненте. Проигрывая важные вбрасывания, это усложняет задачу, но сегодня подвела реализация голевых моментов. Надо продолжать создавать столько же моментов и больше забивать.
Всё зависит от игры, всегда можно использовать разные варианты тактики. Но мы стремимся забивать как можно больше голов, это наш культурный код. Но в то же время мы играем всей пятёркой и в обороне, и в атаке. Сегодня показали, что создаём много моментов, хотя соперник очень хорошо играет в обороне. Главное – больше забивать», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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