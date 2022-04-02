Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА в первом матче серии

Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА в первом матче серии
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги первого финального матча Западной конференции с ЦСКА (1:3).

«Хорошая игра, допустили на одну ошибку больше. Сейчас всё проанализируем, для нас самая важная – следующая игра. Задача – добавлять от периода к периоду. Будем работать, чтобы добавлять в каждой смене. Ребята проявили желание, старались, бились, ловили шайбу на себя. Возможно, Швец-Роговой получил серьёзную травму, мы ещё поговорим об этом с докторами.

У нас много моментов, это радует. Дальше – реализация, сыграть нестандартно, сыграть похитрее, забить. Будем к этому стремиться.

Вбрасывания – важный компонент, и наша команда, и соперник внимательно к ним относимся. Можем добавлять в этом компоненте. Проигрывая важные вбрасывания, это усложняет задачу, но сегодня подвела реализация голевых моментов. Надо продолжать создавать столько же моментов и больше забивать.

Всё зависит от игры, всегда можно использовать разные варианты тактики. Но мы стремимся забивать как можно больше голов, это наш культурный код. Но в то же время мы играем всей пятёркой и в обороне, и в атаке. Сегодня показали, что создаём много моментов, хотя соперник очень хорошо играет в обороне. Главное – больше забивать», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022