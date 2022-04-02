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Соркин: учусь у Попова каждый матч и каждую тренировку. Бегает он быстрее меня

Соркин: учусь у Попова каждый матч и каждую тренировку. Бегает он быстрее меня
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Нападающий ЦСКА Максим Соркин подвёл итоги первого матча финальной серии Западной конференции КХЛ с петербургским СКА.

«Не лучший наш матч, главное, что удача на нашей стороне, надо за неё цепляться. Не думаю, что я икона клуба, но приятно, что болельщики меня выделяют. Мы играем для них, будем стараться. Мой гол? Надо было бросать, это было начало игры. Хорошо, что зашло.

Игра в тройке с Поповым? Особо не буду раскрывать, чему учусь у него, но учусь каждую игру и тренировку, он всегда подскажет. Думаю, у него есть задор. Попов бегает быстрее меня. Первый гол – стандарт, но Сан Саныч хорошо закрыл вратаря, он даже не видел бросок.

Каждый плей-офф мотивирует. У нас есть одна цель, мы идём к ней от игры к игре», – передаёт слова Соркина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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