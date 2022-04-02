Соркин: учусь у Попова каждый матч и каждую тренировку. Бегает он быстрее меня

Нападающий ЦСКА Максим Соркин подвёл итоги первого матча финальной серии Западной конференции КХЛ с петербургским СКА.
«Не лучший наш матч, главное, что удача на нашей стороне, надо за неё цепляться. Не думаю, что я икона клуба, но приятно, что болельщики меня выделяют. Мы играем для них, будем стараться. Мой гол? Надо было бросать, это было начало игры. Хорошо, что зашло.
Игра в тройке с Поповым? Особо не буду раскрывать, чему учусь у него, но учусь каждую игру и тренировку, он всегда подскажет. Думаю, у него есть задор. Попов бегает быстрее меня. Первый гол – стандарт, но Сан Саныч хорошо закрыл вратаря, он даже не видел бросок.
Каждый плей-офф мотивирует. У нас есть одна цель, мы идём к ней от игры к игре», – передаёт слова Соркина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 2 апреля 2022
-
20:27
-
20:26
-
20:20
-
20:16
-
20:13
-
20:08
-
20:02
-
19:53
-
19:50
-
19:42
-
19:36
-
19:24
-
19:17
-
18:05
-
18:00
-
17:40
-
17:10
-
17:00
-
16:25
-
16:08
-
16:00
-
15:51
-
15:35
-
15:23
-
15:10
-
14:57
-
14:42
-
14:30
-
14:05
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:42
-
12:25
-
12:00