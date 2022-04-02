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Андронов: спасибо ребятам, что выиграли две серии и дали мне шанс ещё сыграть в этом году

Андронов: спасибо ребятам, что выиграли две серии и дали мне шанс ещё сыграть в этом году
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Нападающий ЦСКА Сергей Андронов рассказал о поддержке команды во время травмы.

«Тяжело вкатиться, поймать темп игры. Шаг за шагом, смена за сменой всё придёт. Травма – всегда такой момент, тем более когда идёт плей-офф, хочется быть с командой. Нужно было время. В том состоянии я бы не помог команде, была опасность усугубить положение и уйти ещё на больший срок. Спасибо ребятам, они поддерживали меня всё это время. Спасибо, что они выиграли две серии и дали мне шанс сыграть ещё в этом году.

Не могу сказать, что вкатился до конца. Игра плотная, чувствовать шайбу не приходится, это работа ради работы. Но это необходимо сейчас. Буду добавлять с каждым матчем.

В плей-офф цена ошибки очень высокая, все играют аккуратно, стараются совершить как можно меньше оплошностей. Игра от печки закономерна в плей-офф», – передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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