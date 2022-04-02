Воробьёв: игрокам СКА надо хладнокровнее принимать решения, не бояться брать игру на себя
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Нападающий СКА Михаил Воробьёв прокомментировал поражение от ЦСКА в первом матче финальной серии Западной конференции КХЛ.
«Упорная игра. Все бились и старались. Мы совершили на одну ошибку больше — поэтому такой исход. Надо хладнокровнее принимать решения, не бояться брать на себя игру, как это было в предыдущих сериях.
Мы не обращаем внимания на другие команды. Играем в свой хоккей, не подстраиваемся. Стараемся навязывать свою игру. Нужно добавить в реализации, и думаю, что всё будет нормально», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
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