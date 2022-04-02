Волков: надо больше черновой работы у ворот. Простыми бросками вратаря ЦСКА не возьмёшь

Нападающий СКА Александр Волков прокомментировал поражение от ЦСКА в первом матче финальной серии Западной конференции КХЛ.



«Равная игра, соперник забил на два гола больше. Идём дальше. Все три периода были хорошими. Мы играли в свой хоккей, придерживались своей тактики. Возможно, во втором периоде соперник позволил нам больше. Надо больше черновой работы перед воротами. У ЦСКА хороший голкипер, его простыми бросками не возьмёшь. Всегда обидно проигрывать в концовке, но счёт в серии 0-1 – это только начало. ЦСКА – обученная команда, строго играет в защите, средней зоне, нападении. В этом плане непростая команда», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



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